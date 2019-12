Tallinna Sadama suured aktsionärid müüvad, väikesed ostavad

Tänavu on suuremad omanikud Tallinna Sadama aktsiat oma portfellis tublisti ära müünud, ostjad on valdavalt väikeinvestorid.

Tallinki laevad sadamas. Foto: Liis Treimann

Kõige enam aktsiaid on käesoleva aasta jooksul müünud State Street Bank and Trust Omnibus Account A Fund No OM01 konto, tervelt 3,1 miljonit. 1,9 miljonit aktsiat müüs Mellon Treaty Omnibusi konto, 1,8 miljonit ja sellega kõik oma aktsiad BPSS LDN / Sampo PLC konto taga olev isik. Peaaegu samapalju on müünud ka SEB S.A. Client Assets UCITSi konto.