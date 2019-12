Investorid jooksevad Merkole tormi

Kahe aasta jooksul on enim investoreid juurde saanud Merko Ehitus. Foto: Andras Kralla

Kahe aastaga on siinsetest börsifirmadest kõige rohkem aktsionäre juurde saanud Merko Ehitus. Kui 2018. aastat alustas Merko napilt üle 2000 investoriga, siis nüüdseks on aktsionäride arv pea kahekordistunud.

Sellele muutusele on arvatavasti ühe olulise tegurina kaasa aidanud viimase paari aasta dividenditootlus. Nii 2017. kui ka 2018. aasta eest välja makstud üheeurone dividend tähendas, et investorid teenisid kaks aastat järjest üle 10% dividenditootlust. Merko aktsia on kahe aastaga kerkinud aga 3% jagu.