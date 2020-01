Aasia turud 20 kuu tipus

Ekraanid näitamas Nikkei indeksi liikumist Tokyos. Foto: AP/Scanpix

Aasia börsid jätkasid esmaspäeval mitmenädalast tõusu, seekord aga võrdlemisi tagasihoidlikult.

Aasia Dow on kerkinud 0,2% viimase ligi 20 kuu kõrgeima tasemeni, samas algne veel suurem tõus on praeguseks suuresti ära antud. Samuti ligi 0,2% on tõusnud Jaapani Nikkei indeks. Hongkong, India ja Singapur on langenud ligi poole protsendiga miinusesse.