Enn Pandi ettevõte ostis üle miljoni Tallinki aktsia

Viimase aasta jooksul on Enn Pant juurde ostnud pea 3 miljonit Tallinki aktsiat. Foto: Andras Kralla

Tallink andis teada, et ettevõtte nõukogu esimehele kuuluv Mersok OÜ ostis reedel portsu aktsiaid juurde.

Ettevõtte omanik on Tallinki nõukogu esimees Enn Pant ning juhatuse liige on tema õde Eve Pant, kes on ühtlasi Tallinki nõukogu liige. Mersok OÜ-le kuulus enne tehingut 5,749 miljonit aktsiat ehk 0,87% Tallinkist. Enn Pandi endanimelisele kontole kuulub lisaks veel 5,838 miljonit aktsiat.