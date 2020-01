Portaal hullutas investoreid ja sai rahapesusüüdistuse

Foto: Liis Treimann

Eestis registreeritud Kuetzal OÜ korjas lootusrikastelt investoritelt üle Euroopa sadu miljoneid, kuid kuhu ja kellele raha läks, pole selge.

Eestis registreeritud väidetav ühisrahastusportaal Kuetzal OÜ kogus poole aasta jooksul Euroopa investoritelt miljoneid eurosid ja jättis siis rahalaenajad pimedusse, kirjutas Delfi. Kuigi ettevõtte omanik on registrite järgi Viktoria Gortšak, siis Delfi näitas, et ettevõte on registreeritud Mustamäe tee 149a asuvasse korterisse, mille omanik on kriminaalkorras karistatud Vene kodanik Andrei Korobeiko.