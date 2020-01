Toyota ja Honda kutsuvad tagasi 6 miljonit autot

Kahe õhkpatjadega seotud vea tõttu on Toyota ja Honda sunnitud tagasi kutsuma rohkem kui 6 miljonit sõidukit. Mõlemad vead on sõitjale ohtlikud, vahendab Japantimes.

Toyota kutsub üle maailma tagasi kokku 3,4 miljonit sõidukit, sest nende turvapadjad ei pruugi avarii ajal avaneda. Autodel on turvapatjade kontrollarvutid, mis on loodud ettevõtte ZF TRW Automotive Holdingsi poolt. Neid on võimalik aga elektriliselt kahjustada ning padjad ei pruugi selle tõttu avaneda.