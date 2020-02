Envestio vastu algatati kriminaaluurimine

Enam kui 30 miljonit eurot investorite raha lõksu jätnud ühisrahastusportaali Envestio vastu algatas Eesti politsei kriminaaluurimise.

Reklaam Envestio Facebooki lehel Foto: ekraanitõmmis

Politsei teatas, et on algatanud kriminaaluurimise, et selgitada välja, kas ettevõtmise näol oli tegu investeerimisega seotud riskide realiseerumise või kelmusega – ehk kas platvormi loomise eesmärk oli algusest peale inimesi petta. Samasugune uurimine algatati jaanuari alguses teise Eestis registreeritud ühisrahastusplatvormi Kuetzali vastu. Politsei palub kannatanutel endaga ühendust võtta, kuid märgib, et tõenäosus, oma raha tagasi saada, on väga väike.