Nafta hind kukkus järsult

Väheneva nafta hinna tingimustes tahab OPEC tootmist veel koomale tõmmata. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hinnad kukkusid täna järsult pärast seda, kui sai teatavaks, et Venemaa ei soovi kaasa minna OPECi ettepanekuga vähendada täiendavalt naftatootmist, kirjutab Reuters.

Nimelt kardetakse, et koroonaviirus kahandab märgatavalt nõudlust nafta järele. Reutersi allikad kirjeldavad, et Venemaa energiaminister Aleksander Novak ütles Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioonile (OPECile), et Moskva on valmis vaid arutama praeguste tootmiskärbete pikendamist.