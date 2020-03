Saudid eskaleerisid nafta hinnasõda

Saudi Aramco naftahoidlad. Foto: Reuters/Scanpix

Saudi Araabia eskaleeris nafta hinnasõda Venemaaga. Riigi omanduses olev naftafirma Saudi Aramco teatas, et suurendab järgmisel kuul päevast tootmist 12,3 miljoni barrelini, vahendab Bloomberg.

See tähendab, et järgmise kuu toodang saab olema 25 protsendi võrra suurem kui eelmise kuu oma. See testib ka Saudi Aramco enda piire, sest sellest rohkem ei olda võimelised pikajaliselt tootma. Asjaolud viitavad ka sellele, et riik soovib turule paisata ka oma strateegilised naftavarud, et hinda veelgi allapoole suruda.