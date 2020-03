Börs: USAs suurim ühepäevane langus alates 1987. aastast

USA aktsiaturul märkis neljapäevane järsk langus, et ka S&P 500 aktsiaindeks jõudis "karuturule". Peaaegu 11 aastat kestnud tõusuturu tipp tehti seega 19. veebruaril. Pildil on New Yorgi börs 12. märtsi hommikul, kui seitmseprotsendiline langus käivitas automaatselt börsikauplemise peatamise 15 minutiks. Foto: Xinhua via www.imago-images.de/Scanpix