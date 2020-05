Suur ostunimekiri – paljulubavad investeerimisideed Baltikumist ja laiast maailmast

Investor Kristjan Liivamägi jagas koos teiste tuntud investoritega möödunud nädalal oma ostunimekirja. Foto: Andras Kralla / Äripäev

Viimastel nädalatel on Äripäeva raadios atraktiivseid aktsiaideid jaganud nii Kristi Saare, Märten Kress, Jaak Roosaare, Kristjan Liivamägi kui Rahakratt, aga ka LHV Panga portfellihaldurid Mikk Taras ja Kaius Kiivramees. Soovitustest saab kokku märkimisväärse ostunimekirja.

Blogi dividendinvestor.ee autor Märten Kress on kasutanud koroonakriisi, et oma portfelli dividendikuningatega täiustada. „Võtsin ette kõik need aktsiad, mis on vähemalt 50 aastat igal aastal väljamakstavat omanikutulu kasvatanud ning kombineerisin oma portfelli kokku nii, et igas kvartalis laekuks iga kuu mõni dividend kontole,“ rääkis Kress. Tema teine kriteerium väärtpaberite valikul on see, et dividend oleks turvaline ja rahavoog lubaks seda maksta ka tulevikus. „Tasub vaadata majandustulemusi ja mõelda, kas minevikus makstud dividendi ollakse suutelised maksma ka tulevikus.“