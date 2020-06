Euro tõusis kahe kuu tippu

Euro tõusis täna kõrgeima tasemeni alates märtsist ning üldiselt oli näha ka trendi, et riskantsematel valuutatel läheb paremini, vahendab Reuters.

Investorite jaoks oli positiivne uudis see, et USA president Donald Trump ei kehtestanud Hiina vastu uusi tariife. USA valitsuses on pahameelt tekitanud Hiina otsus kehtestada Hongkongis riiklikud julgeolekuseadused, mis võivad inimeste vabadusi piirama hakata.