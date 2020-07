Joakim Helenius näeb investorile pöördelisi muutusi: ma ei kadesta teid!

Joakim Helenius. Foto: Raul Mee

Järgmised aastakümned toovad pöördelised muutused ja mitmed senised tõekspidamised kaotavad kehtivuse - näiteks satuvad arenevad turud suurtesse raskustesse, rääkis investeerimisfestivali peaesineja, suurinvestor, Trigon Capitali asutaja ja tegevdirektor Joakim Helenius.

Laupäeva õhtul investeerimisfestivali publiku ette astudes ütles Joakim Helenius, et tema kui ettevõtja ja investori suurim viga on olnud vast see, et ta ei võtnud kunagi kuulda, mida asjatundjad talle soovitasid. „Tahtsin kõik vead ise ära proovida ja seda ma kindlasti ka tegin. Oleksin ma lähedaste ja ka kõiksugu konverentsiesinejate nõuandeid kuulanud, oleks mul kindlasti paremini läinud,“ arvas Helenius ja asus seejärel oma kogemusi jagama. „Ma ei tea, kas see aitab teil rikkaks saada, aga vähemalt edukaks küll,“ lubas ta. „Ja edukana on ilmselt elu parem.“