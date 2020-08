Ma ei taha Mintose eest kohtukulusid maksta

Kes maksab lõpuks Mintose platvormil kinni kohtukulud? Foto: Andriy Popov/Scanpix

Paljud investorid on vaikimisi eeldanud, et Mintose roll ongi vahendajana ka investorite õiguste eest seista, aga äkki nüüd selgub, et see pole nii?

Viimase aja tormilise majandusolukorra tõttu on Mintoses mitmed laenukontorid oma kohustuste täitmisega investorite ees hätta jäänud. Põhjuseid on olnud erinevaid. Kellel olid mured juba varem, keda tabasid raskused alles koroonakriisi mõjude tõttu. Muresid on nii regulatiivseid, näiteks litsentsi kaotus, kuid kohati tundub, et ka pahatahtlikke, kus maksed kuidagi laenuvõtjatelt investoriteni ei taha jõuda.