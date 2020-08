Nafta tõusis viie kuu tippu

Nafta puurtorn Texase osariigis USAs. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hinnad tõusid täna viimase viie kuu kõrgeima tasemeni, sest investorid loodavad, et majandus hakkab peagi taastuma, millele omakorda järgneb naftanõudluse kasv, vahendab Bloomberg.

Nafta hinnal aitavad tõusta ka USA, Euroopa ja Aasia aktsiaturgude kallinemine. USA majandusandmed on paranenud ning Hiina Keskpank võttis kasutusele täiendavad stimuleerimismeetmed. See annab investoritele lootust, et majandust ootab ees V-kujuline taastumine.