Saudid prognoosivad nafta hinda 50 dollari juurde

Nafta puurimine. Foto: AFP/Scanpix

Saudi Araabia koostab praegu riigieelarvet, mille kohta tulnud infost võib välja lugeda, et järgmiseks vähemalt kolmeks aastaks jääb nafta hind 50 dollari juurde barrelist, kirjutab Bloomberg.

Goldman Sachsi analüütik Farouk Soussa selgitas, et saudide eelarve kohta tulnud infost saab välja lugeda, et kuningriik arvestab aastaiks 2020-2023 nafta hinda just 50 dollari kanti.