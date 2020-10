Euroopa Liit kaalub USA digihiidude turuvõimu tükeldamist

Euroopa Liidu võimukoridorides vormuvad uued digikonkurentsireeglid, mis Financial Timesiga suhelnud ELi ametniku sõnul muudavad internetiruumi tundmatuseni. Muudatus puudutab eelkõige tehnoloogiahiide nagu Amazon, Apple, Facebook ja Google. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Liidu regulaatorid koostavad nimekirja tehnoloogiahiidudest, kelle turumõju soovitakse lähikuudel piirama hakata. Financial Timesi andmetel ootavad karmimad andmetöötlus- ja konkurentsireeglid 20 ettevõtet, millest enamik pärineb USAst.

„Internet, nagu me seda täna tunneme, hävitatakse,“ ütles teemaga kursis olev ELi ametnik Financial Timesile. „Suured tehnoloogiaplatvormid on väga kiiresti laienenud, kuid maksavad väga vähe makse ja hävitavad turul konkurentsi. See pole internet, mida oleme soovinud,“ märkis ametnik.