USA internetihiiud lõid oodatult kõrgeid ootusi

Amazoni ladu. Foto: Jordan Stead / Amazon

Täna pärast kauplemispäeva lõppu kvartalitulemused avaldanud suur kolmik - Amazon, Facebook ja Google'i emafirma Alphabet - ületas oodatult kõik neile seatud käibe- ja kasumiprognoosid.

Veebikaubamaja Amazoni kolme tänavuse kvartali käive ületab juba praegu terve eelmise aasta oma ning teenistuselt kõige magusam, see jõulukvartal, on alles ees. Koroonakarantiin on saatnud senistele klientidele lisaks miljonid inimesed internetti ostlema ja see on kõvasti kergitanud Amazoni käivet ja kasumit.