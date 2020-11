Äripäeva suur investoriküsitlus: populaarseimad aktsiad nii siit kui välismaalt

184 vastajat tõid järgmise kümne aasta sobivaima investeeringuna välja just need ettevõtted ja märksõnad.

Äripäeva suurest investoriküsitlusest on näha, et turbulentne aasta pole investorite huvi jahutanud, lausa vastupidi – 67% protsendil vastajatest on huvi hoopis suurenenud.

Küsitlus annab pildi ette ligi paarisaja investori populaarseimatest investeeringutest, riskitaluvusest ning mõtetest. Samuti sai selgeks, mida tehtaks järgmise börsilanguse ajal.