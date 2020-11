Emirates: lennuliiklus taastub järgmise aasta alguses võimsalt

Emiratesi A380 lennuk Dubai lennuväljal. Foto: Reuters/Scanpix

Lennufirma Emiratesi hinnangul peaks lennureiside nõudlus järgmisel aastal järsult taastuma, sest selleks ajaks on koroonaviiruse vaktsiin juba olemas ning see on üle maailma levinud.

Vaktsineerimise tulemusel võiks lennuliiklus ja lennukite tootmine kiiresti taastuma hakata juba 2021. aasta teises kvartalis, ütles ettevõtte president Tim Clark Bloombergile antud intervjuus. Nõudluse kasv tuleb laiapõhjaline ja hõlmab kõiki valdkondi. Reisima hakkavad kõik need, kes oma reisiplaane koroonaviiruse tõttu edasi lükkasid, nentis ta.