Euro tõusis kahe kuu tippu

Euro kurss tõusis kõrgeima tasemeni alates septembri algusest, sest dollari odavnemise tõttu osteti rohkem eurosid, vahendab Bloomberg.

Täna on euro tugevnenud dollari suhtes 0,3 protsenti, 1,193 dollarini. Osalt on eurol sellest tasemest raske läbi murda, sest just selle hinna juurde jäävad augusti ja ja novembrikuu alguse tipud.