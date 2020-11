Tallink koondab 100 töökohta

Teel Tallinki laevale. Foto: Andras Kralla

Tallink koondab Soomes sada töökohta, põhiosas tahab ettevõte sellega valmis saada enne aasta lõppu.

„Olukord on meile eriti keeruline ja kurb,“ andis Tallink Silja tegevjuht Margus Schults pressiteate vahendusel teada. „See kriis on nii sügav ja pikk, et meil tuleb kahjuks oma tegevust oludele radikaalselt kohandada tulevikku silmas pidades. Reisimine ei taastu veel pikka aega endisele tasemele, kui elavnemine kuskil ka varsti algaks. Meil tuleb oma tegevuse ülesehitust ja organisatsiooni muuta.“