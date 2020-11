AstraZeneca koroonavaktsiini varjutavad kahtlused

Foto: Reuters/Scanpix

Koos AstraZenecaga koroonavaktsiini arendav Oxfordi Ülikool tunnistas, et katsetamisprotsessis tehti viga, mis sundis lõpuks muutma selle doseerimisrežiimi.

See seab omakorda kahtluse alla uudise, et väljatöötatav vaktsiin on vähemalt 70 protsenti efektiivne.