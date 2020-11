Tark investor vaatab 30 000 punkti kullasärast kaugemale

Foto: Anti Veermaa

Dow Jonesi tööstusindeksi ajaloolist rekordit tähistav 30 000 punkti ületamine pole tingitud tühjast õhuga täidetud mullist, ent pikaajalise vaatega tegutseval investoril tasub päikest püüdes alati olukorda mitme nurga alt hinnata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Mullist on pikalt räägitud, kuid mulli tegelikult ei ole. Mida fatalistlikumad on olnud hinnangud, seda enam on need eksinud – mäletame, et kui Dow Jones kukkus tänavu 22. märtsil 18 591 punkti sügavikku, millele oli eelnenud kauplemise katkestused, leidus neid, kes kuulutasid finantskriisi järgse pikaealise pulli koolnuks. Enneaegu! Äripäeva hinnangul pole väärtpaberituru tõusus ja indeksite tippudes midagi üllatavat, vaadates viimaste aegade positiivseid, tuleviku suhtes optimismi sisendavaid uudiseid.