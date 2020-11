Börsinädal algas punases

Bördiindeksid taanduvad eelmise nädala rekordtasemetelt. Foto: TAIRO LUTTER

Pärast eelmise nädala rekordtasemeid alustasid Aasia börsid tänast kauplemispäeva langusega ning ka USA ja Euroopa aktsiafutuurid ennustavad langust.

S&P 500 futuurid on esimestel kauplemistundidel kaotanud väärtust 0,65%, Nasdaq 0,27% ja Dow Jones 0,74%. Jaapani börsiindeks on kukkunud üle 1 % ja Euroopa futuuride langus on 0,9%. Lisaks väärtpaberiturule on 1,8% languses ka naftafutuurid.