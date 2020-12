Börsid vajusid punasesse

Turud võtsid suuna allapoole. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia turud võtsid tänase kauplemispäeva esimeses pooles suuna alla, ka USA ja Euroopa futuurid ennustavad tänaseks langust.

Peamised indeksid on pisut allapoole nulli langenud. Dow Jonesi indeksifutuurid on kaotanud väärtust 0,29%, S&P 500 0,18% ja Nasdaqi futuurid 0,19%. Euroopa ettevõtete indeks Euro Stoxx 50 on langenud 0,81% ja Saksamaa DAX indeks 0,4%.