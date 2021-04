Euroopa Keskpanga finantspoliitika jätkub suuremate muutusteta

Euroopa Keskpank jätkab madalate intressimääradega. Foto: EPA/Scanpix

Euroopa Keskpank avaldas täna oma rahanduspoliitika seisukohad ning selgus, et see jätkub suuremate muutusteta.

Euroopa Keskpanga teatel jätkavad nad nii, nagu on seda eelnevalt juba teinud. Suuremaid muutusi ei ole kavas. Keskpank jätkab võlakirjade kokkuostuprogrammi, pärast 500 miljardi euro suurust lisa detsembris on toetusmeetmete suurus kerkinud 1,85 triljoni euroni. Kinnitati, et tagasiostuprogramm kestab kuni 2022. aasta märtsini.