Ford pääses ühest uurimisest

Kliendid süüdistavad, et Ford pettis oma enimmüüdud maasturite kütusekulu testides Foto: Reuters/Scanpix

Ford kinnitas reedel, et USA justiitsministeerium ja California õhuressursside nõukogu on lõpetanud pika uurimise USA autotootja heitkoguste sertifitseerimise protsessi kohta, ilma midagi tegemata, vahendab Reuters. Lisades, et USA keskkonnakaitseagentuuri ning Kanada keskkonna- ja kliimamuutuste keskuse arvustused on endiselt pooleli.

Ford avalikustas kriminaalasja esimest korda 2019 aasta aprillis. Ettevõte palkas advokaadibüroo Sidley Austin`i ja eksperdid uurima oma sõiduki kütusekulu ja testimisprotseduure pärast seda, kui töötajad avaldasid muret analüütilise modelleerimise pärast, mis on osa kütusekulu ja heitkoguste järgimise protsessist.