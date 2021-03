Börs: Powell pani aktsiad kukkuma

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaindeksid langesid neljapäeval kolmandat päeva järjest ning nüüd on kogu selle aasta tõus pühitud. Nimelt ei pidanud Föderaalreservi juht Jerome Powell võlakirjade tootluse kasvu probleemiks ning väitis, et inflatsioonihirmud on ülepaisutatud, vahendab MarketWatch.

Tema ütlused võlakirjaturul toimuvat ei rahustanud. USA 10aastaste võlakirjade tootlus tõusis hoopis 5 baaspunkti võrra, 1,54protsendini.