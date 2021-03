Disney+ voogedastusteenus ületas 100 miljoni tellija piiri

Disney+ voogedastusplatvormil läheb paremini kui eeldati. Foto: Reuters/Scanpix

Disney+ voogedastusteenus on ületanud enam kui 100 miljoni maksva tellija piiri kogu maailmas, ütles tegevjuht Bob Chapek teisipäeval ettevõtte aktsionäride aastakoosolekul, vahendab Yahoo Finance.

Disney+ tuli turule 2019 aasta novembris ja siis seati eesmärgiks saada 2024 aasta lõpuks 60-90 miljonit maksvat tellijat. Platvormil on läinud oluliselt edukamalt ning möödunud aasta detsembris tõsteti maksvate tellijate eesmärk 230-260 miljonile. Lisaks loodetakse Disney+ saada kasumisse 2024 aastal. Tegevjuht lisas, et eesmärk on platvormile lisada igal aastal vähemalt 100 uut teost.