LHV Roheline fond tegi riskantsed investeeringud

LHV Roheliste pensionifondide sisus võib leida järjest populaarsust koguvaid riskantseid SPAC-investeeringuid. Foto: Andras Kralla/Äripäev

LHV rohelised pensionifondid tegid veebruaris kaks riskantset investeeringut varajase faasi ettevõtetesse, mis peaksid börsile tulema läbi eriotstarbelise omandusettevõtte ehk SPACi.

LHV II samba pensionifond Roheline ja III samba Roheline Pluss on Eestis esimesed pensionifondid, kes on teinud investeeringu SPACi (special-purpose acquisition company) ehk eriotstarbelisse omandusettevõttesse. Roheliste fondide investeeringutena osteti Churchill Capital Corp IV (CCIV) ja Northern Genesis Acquisition Corp (NGA) ning positsioonide suurus on vastavalt 0,9% ja 0,6% fondimahust.