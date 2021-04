Börsid otsivad suunda

Euroopa börsid ei ole täna kindlat suunda võtnud. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia turud liiguvad täna erisuunaliselt, ei Euroopa ega USA turgudele futuurid veel suuri liikumisi tänaseks ei ennusta. Investorid on küll majanduse taastumise osas optimistlikud, kuid samas oodatakse ettevaatlikult USA ettevõtete tulemuste hooaega.

Aasia turgudel täna selgelt suunda ei ole. Veidi üle nulli Jaapani börsiindeks Nikkei 225, mis on kerkinud 0,1 protsenti. Asia Dow on aga 0,1 protsendiga punases. Selgemat langust näitab Shanghai, mis on odavnenud 0,5 protsenti. Ka Hang Sengi indeks on 0,7 protsendiga punases.