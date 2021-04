JPMorgani tegevjuht: Majandusbuum võib kesta kuni 2023

JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon on USA majanduse suhtes optimistlik. Foto: Reuters/Scanpix

JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ütles oma igaaastases kirjas aktsionäridele, et tema on optimistlik, et pandeemia saab peagi läbi ning USA majandus kasvab vähemalt kaks aastat, vahendab Bloomberg.

Dimon kirjutas, et tema ei kahtle, et USA majandus buumib. Ta tõi välja, et kulude kokkuhoid, uued stiimulpaketid, keskpanga rahatrükk, edukas vaktsineermine ja eufooria pandeemia peatse lõppemise osas on need aspektid, mis aitavad majandusel kasvada.