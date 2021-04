Börsidelt oodatakse tõusupäeva

Saksamaa börsiindeks DAX-i futuurid on 0,4 protsendiga plussis. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia turgudel on täna rahulik päev. USA ja Euroopa börsidele ennustavad futuurid tänaseks kerget tõusu.

Aasia riike koondav MSCI Aasia ja Okeaania börsiindeks liikusid nulli lähedal. Jaapani börsiindeks Nikkei 225 on langenud 0,3 protsenti, Asia Dow on nullis, Shanghai on kallinenud 0,2 protsenti. Tugevamat tõusu näitab täna Hang Sengi indeks, mis on 0,7 protsendiga rohelises.