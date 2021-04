Koroona surub nafta hinnad taas alla

Koroonaviiruse levik võib nafta hindasid lähiajal veel langetada. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hinnad on alustanud päeva langusega, kuna koroonaviirus tõstab üle maailma taas pead. Eriti kehv on olukord ühes suurimas nafta importijas Indias.

WTI toornafta on täna odavnenud 1 protsendi, 59,2 dollarini ning Brenti toornafta hind on vähenenud 0,9 protsenti, 62,6 dollarini. Maailma suuruselt kolmandas nafta importijas Indias tuvastati eile rekordiline arv uusi koroonajuhtumeid. Päevaga nakatus üle 126 000 inimese, kuid samal ajal on riigis vaktsiinide puudus.