Optsioonid lahjendavad küll aktsiapotti, kuid juhte on vaja ergutada

LHV on optsioone pakkunud juba aastast 2013, et motiveerida oma võtmetöötajaid. Foto: Liis Treimann

Ainult käputäis börsiettevõtteid kasutab optsiooniprogrammi, millega motiveerida juhte. Sellega lahjendatakse uusi aktsiaid emiteerides veidi investorite osalust, kuid võtmetöötajates omanikutunde tekitamist peetakse oluliseks.

Tallinna börsil põhinimekirjas kasutab optsiooniprogrammi vaid viis ettevõtet, kokku on nimekirjas 16 börsiettevõtet. Aktsiaoptsioone kasutavad LHV, Coop, Harju Elekter ja Eesti Ekspress ning ka Baltika on teatanud ettevõtte juhile tehtud optsiooniprogrammist. Varem on Tallinna börsil optsiooniprogramm olnud ka Arco Varal, Nordeconil, PRFoodsil, Tallinna Kaubamajal ja Tallinkil.