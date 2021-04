Saunumi insaider investeeris konkurenti

Saunumi nõukogu liige ja suuromanik Lauri Meidla pantis Saunumi aktsiad ning tegi investeeringu konkurenti. Foto: Andras Kralla

Saunumi üks suuromanikest ja nõukogu liikmetest investeeris saunakeriseid tootvasse HUUMi.

Aasta alguses pantis Saunumi üks suurosanikest Lauri Meidla pea kõik oma Saunumi aktsiad. Meidla pantis aktsiad nii eraisikuna kui ka ettevõtte Relto Capital OÜ alt. LHV foorumis toodi välja, et Meidla on Saunumi aktsiad pantinud ning konkureerivasse kerisetootjasse investeerinud. Meidla enda sõnul pantis ta aktsiaid, et tekitada likviidsust teiste ettevõtmiste jaoks.