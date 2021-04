Coca-Cola tulemused ületasid ootusi

Coca-Cola teatas täna, et aasta esimese kvartali nõudlus on võrreldav eelmise aasta sama ajaga – Põhja-Ameerikal ja Euroopal läheb siiski veidi kauem, et pandeemiaeelsele tasemele naasta, vahendab CNBC.

Coca-Cola juht James Quincey ütles, et selle aasta prognoos jääb samaks, sest nendel turgudel, kus vaktsiinid on kättesaadavad ja kus majandus avaneb, on näha kasvu.