Vaata, kuhu on ERIALi 100 000 eurot pannud Urmas Paet veel raha suunanud

Urmas Paet. Foto: Liis Treimann

Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paeti aktsiaportfelli kuuluvad Tallinna börsilt Coop Panga aktsiad.

Tallinna börsi aktsiaraamatutest võib näha, et Paeti kontol on 20 000 Coop Panga aktsiat, mille ta on soetanud IPO ajal. Kui arvestada, et Coop Panga IPO hind oli 1,15 eurot ja praeguseks on hind tüürinud 2,22 euroni, on Paeti investeering paisunud algselt 23 000 eurolt 44 400 eurole.