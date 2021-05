Aasia börsid liiguvad kindla suunata, Euroopale oodata tagasihoidlikku tõusu

Aasia börsid liikusid öösel erisuundades. Foto: AP/Scanpix

Öösel vastu teisipäeva Aasia börsid kindlat suuna leida ei suutnud. Euroopale on oodata kerget tõusupäeva.

Kui Aasia Dow ja Singapur on langenud 0,2%, siis Hongkong ja India Sensex on alla poole protsendi kerkinud. Jaapanis ja Hiinas on turud pühade tõttu suletud.