Kaheksa aktsiat, mis aitavad kõikuval turul püsti jääda

Selge ostusoovituse saanud AstraZeneca kohta ütleb investeerimisekspert, et oleks raske uskuda ettevõtte edu raugemist. Foto: Leonhard Foeger, Reuters/Scanpix

Aktsiaturud on tõusnud uute tippudeni ning ekspertide sõnul ootavad ees ebakindlad ajad. Häid valikuid tegeval investoril on aga ka sellises keskkonnas võimalik korralikku tootlust teenida, kirjutab Dagens Industri.

Aktsiaturgu on haaranud inflatsiooniärevus, mis on viinud turu tsükli uude faasi. Kuigi ees terendavad ebakindlad ajad, siis on targal investoril võimalik ka sellest võidurahaga välja tulla. Aktsiaturu kolm eksperti pakuvad välja Põhjamaade börsidelt kaheksa aktsiat, mis aitavad ka tormisel turul edukalt seilata. “Ettevõte on ühtaegu nii ebapopulaarne kui ka kiiresti kasvav,” ütles investeerimisfirma Coeli varahaldur Erik Lundkvist ühe aktsia kohta.