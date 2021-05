USA tootjahinnad tõusid oodatust kiiremini

Kummikinnaste tootmine. Foto: Reuters/Scanpix

USA tootjahinnad kasvasid aprillis oodatust kiiremini, mis on järjekordne signaal, et Ühendriikide majanduses on järjest suurem inflatsioonisurve, vahendab Bloomberg.

Tootjahinnaindeks kasvas aprillis eelneva kuuga võrreldes 0,6 protsenti, märtsis tõusid hinnad 1protsendi võrra, selgub USA tööministeeriumi avaldatud andmetest. Kui volatiilsed toidu- ja energiahinnad välja arvata, suurenesid tootjahinnad (PPI) 0,7 protsenti.