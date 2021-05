Ekspert soovitab: need aktsiad elavad üle ka turulanguse

Swedbanki peastrateeg Mattias Isakson soovitab investoritel valmistuda volatiilseteks aegadeks ja pakub välja neli aktsiasoovitust. Foto: Reuters/Scanpix

Swedbanki peastrateeg Mattias Isakson avalikustas mitu aktsiat, mille suhtes on ta positiivselt meelestatud. Analüütik näeb ettevõtteid, mis peaksid võimalikule turulangusele paremini vastu pidama, kirjutas Dagens Industri.

Rootsi majanduslehes avaldatud artiklis tõdetakse, et püsib hirm inflatsiooni ees ning Stockholmi börs on kaotamas kasvutempot. See võib jätkuda terve suve ning seepärast on investoril hea aeg oma portfell üle vaadata ja valmistuda volatiilsemateks aegadeks. Swedbanki peastrateeg Mattias Isakson nimetas mitu aktsiat, mis suudaksid tema hinnangul korrektsioonile paremini vastu pidada.