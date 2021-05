Prognoos: EKP jätkab täie hooga võlakirjade ostu

Euroopa Keskpank. Foto: Hannah Maher / ECB

Bloombergi prognoos näitab, et Euroopa Keskpangal pole juunis kavast võlakirjade kiirendatud kokkuostu tempot maha võtta.

Bloombergi "majanduse spektromeeter", mis peegeldab EKP nõukogus valitsevaid meeleolusid, on praegu keskkohast "tuvide" poole nihkunud. Tuvid on need nõukogu liikmed, kes pooldavad praegust pehmemat rahapoliitikat ning "pistrikud" need, kes tahaksid krediidikraane koomale keerama hakata ja rahapoliitikat karmistada.