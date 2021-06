Deutsche Bank: inflatsioon saab olema suur probleem

Deutsche Bank ennustab USA-le raskeid aegu. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa suurim pank Deutsche Bank usub, et USA on sisenemas ühte halvimasse inflatsioonilisse perioodi riigi ajaloos. Kõrged valitsuse kulutused ning lõtv rahapoliitika võivad tekitada nende sõnul sarnase keskkonna nagu 1940ndatel või 1970ndatel, vahendab CNBC.

Inflatsioonisurvet suurendab ka asjaolu, et tarbijad on viimase aasta jooksul kogunud 2 triljoni dollari väärtuses “üleliigseid sääste” ning see oli tingitud äride sulgemisest ja reisimise piiramisest, selgub esmaspäeval avaldatud panga raportist, mis läheb vastuollu Wall Streeti konsensusega inflatsiooni osas.