Autotootjad ägavad suure kiibipuuduse käes

Volkswagen. Foto: Reuters/Scanpix

Volkswagen võib olla sunnitud kiibipuuduse tõttu tootmist veelgi vähendama, teatas autotootja. Toyota on samal ajal otsustanud septembris tootmist juba 40 protsenti koomale tõmmata, vahendab Reuters.

Autotööstuse jaoks on nõudluse taastumine ühelt poolt positiivne, aga teisalt negatiivne. See on tekitanud probleeme tarneahelates, Aasias on koroonaviiruse levik häirinud kiibitootmist ja kaubandust.

