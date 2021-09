Morgan Stanley: ootame turgudel enne aasta lõppu 10-15% langust

Morgan Stanley. Foto: Reuters/Scanpix

Morgan Stanley on USA majanduse osas küll optimistlik, aga sellegi poolest peavad panga strateegid aktsiaturgude korrektsiooniohtu suureks, vahendab MarketWatch.

“Probleem on selles, et turud on arvestanud perfektse stsenaariumiga ja on väga haavatavad. Alates 2020. aasta märtsi põhjadest pole enam kui 10protsendilist korrektsiooni olnud,” ütles Morgan Stanley varahalduse investeeringute juht Lisa Shalett. Ta kirjutas, et pank ootab enne aasta lõppu USA aktsiaturgudel 10-15protsendilist korrektsiooni.

