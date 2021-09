Kalmistu-Bolt avastas äriniši ootamatust sektorist

Mugavusteenustel on üha suurem roll meie igapäevaelus: keegi piirab vuntsi, toob paki ukse ette, peseb auto, valmistab toidu, valib filmid, aga ka – viib esivanemate hauale küünla ja kimbu lilli. Idufirma Gratitude Services tegevus võib esialgu tunduda ootamatu, olgugi et sektor on sama vana kui inimkond ise.

Mugavusteenustel on üha suurem roll meie igapäevaelus: keegi piirab vuntsi, toob paki ukse ette, peseb auto, valmistab toidu, valib filmid, aga ka – viib esivanemate hauale küünla ja kimbu lilli. Idufirma Gratitude Services tegevus võib esialgu tunduda ootamatu, olgugi et sektor on sama vana kui inimkond ise.