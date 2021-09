Aasia aktsiaturud taastusid võimsalt

Hongkongi börsiekraan. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud olid neljapäeval tõusmas, sest pankrotiohus arendaja Evergrande kohta ilmus positiivseid uudiseid. Dollar püsis aga kuu kõrgeimal tasemel ning Föderaalreserv võttis eilsel kohtumisel karmima tooni, vahendab Reuters.

Evergrande suhtes on investorid aga jätkuvalt närvilised, sest täna peab ettevõte maksma laenudelt 83,5 miljonit dollarit intresse. “Palju on veel minna, aga tõenäoliselt olukord laheneb,” ütles JPMorgani strateeg Kerry Craig. “Suure kokkukukkumise ja levimise hirm on taandunud, aga see on jätkuvalt probleem, sest kinnisvara moodustab Hiina turust niivõrd suure osa.”

