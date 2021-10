Euroopat tabab järgmisel nädalal külm ilm

Kõrge elektri hind pakub investorile head võimalust

Elektri hind on teinud uusi tippe ning investeerimiseksperdid usuvad, et see trend jääb veel pikalt kestma ja see võiks investori kasuks mängida. Samas nähakse, et suur osa hinnakasvust on aktsiahindades sees, kuid mitte täiel määral ning võimalusi veel jagub.